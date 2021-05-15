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    15 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    15 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 15.05.2021 - 20:10
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 11 BİN 472

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 1084 semptomlu hasta belirlendi.

    236 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 38 bin 814 kişi sağlığına kavuşurken, 236 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 537 oldu.

    15 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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