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    15 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybetti.
    • 15.05.2022 - 21:56
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    15 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı güncel korona tablosunu açıkladı.

    Günün verilerine göre; son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi.

    10 kişi daha hayatını kaybetti

    10 kişi hayatını kaybederken, 1190 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi.

    Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 830 bin 726, 2'nci dozda 53 milyon 50 bin 727 ve 3'üncü dozda 27 milyon 775 bin 131 olmak üzere 147 milyon 625 bin 535 aşı uygulandı.

    DHA'nın haberine göre en az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

    15 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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