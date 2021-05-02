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15 Mayıs'tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek

15 Mayıs'tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yeni belgede, 15 Mayıs'tan itibaren aralarında Çin'in de olduğu 16 ülkeden PCR testi istenmeyeceği belirtildi.