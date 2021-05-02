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    15 Mayıs'tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek

    15 Mayıs'tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yeni belgede, 15 Mayıs'tan itibaren aralarında Çin'in de olduğu 16 ülkeden PCR testi istenmeyeceği belirtildi.
    • AA
    • 02.05.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 13:32
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    Koronavirüsle mücadele sürerken, yeni kararlar alınmaya da devam ediliyor.

    Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yeni belgeyle PCR testine yönelik değişiklikler yaptı.

    Türkiye’ye girişlerde 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren PCR testi istenmeyecek ülkeler belli oldu.

    16 ÜLKEDEN PCR TESTİ İSTENMEYECEK

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazısında,  "Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmemesi husunda bilgilerini ve gereğini arz ederim." denildi.

    15 Mayıs tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek #1

    15 Mayıs tan itibaren 16 ülkeden PCR testi istenmeyecek #2

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