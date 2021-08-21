1,5 milyondan fazla gurbetçi tatilini Türkiye'de geçirdi

1 Haziran'dan bu yana toplam 1 milyon 687 bin 527 gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenirken, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşü de sürüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl gelmek için ara vermek zorunda kaldıkları ana vatana bu sene akın etti.

Memleketlerine gelişlerini sürdüren gurbetçilerden izin ve tatillerini tamamlayanlar ise yine kara yoluyla yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında dönüşler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

SINIR KAPILARINDA GURBETÇİ AKINI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 269 bin 781 gurbetçi yurda giriş yaptı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan aileleriyle birlikte 185 bin 554, İpsala Sınır Kapısı'ndan 118 bin 184, Dereköy Sınır Kapısı'ndan 110 bin 56 ve Pazarkule Sınır Kapısı'ndan da 3 bin 952 gurbetçi Türkiye'ye geldi.

1 MİLYON 687 BİN 527 GURBETÇİ TÜRKİYE'YE GELDİ

1 Haziran'dan bu yana toplam 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi, Türkiye'ye giriş yaptı.

İzinlerini tamamlayan 1 milyon 186 bin 449 gurbetçinin ise dönüş yaptığı belirtildi.

GURBETÇİLER BEKLEME PARKINDAN MEMNUN

Gurbetçilerin geliş ve dönüşlerinde yoğunluk oluşturduğu Kapıkule Sınır Kapısı girişinde, Edirne Valiliği tarafından dinlenme parkı oluşturuldu.

Zaman zaman 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında gurbetçilere içecek ikramında bulunuluyor.

Gurbetçiler, burada sıranın kendilerine gelmesini beklerken, çocukları da oyun parkurunda oyunlar oynuyor.

Gurbetçiler, parkta dinlenme imkanı bulduklarını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

“KORONAVİRÜS OLMASAYDI DAHA GÜZEL GEÇERDİ”

Ana vatanda tatilini tamamlayıp, Almanya'ya dönen Afriye Karacan, sıcak havaya rağmen bekleme parkında rahatça vakit geçirdiklerini belirtti.

Karacan, "Bu yönüyle çok güzel bir yer, devletimizden Allah razı olsun, bizi sıkıntıya sokmadılar. Bunun yanında çay, kahve, soğuk su hepsi ücretsiz ikram olarak veriliyor. Tatilimiz çok güzel geçti. Koronavirüs olmasaydı daha güzel geçerdi ama yine de Allah'a şükür." dedi.

“ENERJİ TOPLAMIŞ OLUYORUZ”

Yolculuğun Kapıkule'ye kadar zorlu geçtiğini söyleyen Zeynep Çelik de "Çok zorlu bir yoldan geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu nedenle bu ortamdan mutluyuz. En azından arabanın içinde oturup enerjileri düşeceğine burada enerji atmış oluyorlar. Bekleme sıkıntısı oluyor ama bu sıkıntılar her zaman var. Burada yeniden enerji toplamış oluyoruz. Bu incelikten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“BU BEKLEMEK BİZİ YORMUYOR”

Almanya'ya dönüş yapan Havva Aydın, "Beklemek zorundayız burada ama bu bir eğlence gibi. Tesis bu nedenle çok güzel. Sıkılmadan, çocuklarımızla bekliyoruz, oyun oynayabiliyorlar. Bu beklemek bizi yormuyor. Böyle hizmetleri görünce çok memnun oluyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.