Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.588
1.48%
BTXN Coin
31.41
1.81%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    15 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 127 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 21 kişi hayatını kaybetti.
    • 15.04.2022 - 21:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 425 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 18 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 493 hasta taburcu olurken bugün 171 bin 946 test yapıldı.

    1. doz aşılama yüzde 93,13 oldu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi.

    Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

    15 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    7 ilde sahte dolar operasyonu
    3. Sayfa

    7 ilde sahte dolar operasyonu

    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi
    Magazin

    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi

    Görüş Bildir