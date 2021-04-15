15 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıkarken, 297 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 61 BİNDE

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 845 semptomlu hasta belirlendi.

297 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 54 bin 894 kişi sağlığına kavuşurken, 297 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 031 oldu.