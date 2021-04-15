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15 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıkarken, 297 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 19:51
- Güncelleme : 15.04.2021 - 19:52
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 61 BİNDE
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 845 semptomlu hasta belirlendi.
297 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 54 bin 894 kişi sağlığına kavuşurken, 297 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 031 oldu.