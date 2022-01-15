15 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 63 bin 967 kişinin korona testi pozitif çıktı 177 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği günlük korona tablosu paylaşıldı.

63 BİN YENİ VAKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paulaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 263 korona testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi.

"AŞI İLE OLUMSUZ İHTİMALLERİ AZALTIN"

Bakan Koca tabloyu, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." uyarıları ile paylaştı.

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