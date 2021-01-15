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- 15 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
15 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 314 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 15.01.2021 - 19:16
- Güncelleme : 15.01.2021 - 19:36
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 167 bin 211 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
8 BİN 314 VAKA
Yapılan testler sonucu 8 bin 314 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 109 oldu.
169 CAN KAYBI
Tedavi altındaki 169 kişi de virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.