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    15 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    15 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 314 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.01.2021 - 19:16
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 19:36
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 167 bin 211 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    8 BİN 314 VAKA

    Yapılan testler sonucu 8 bin 314 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 109 oldu.

    169 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 169 kişi de virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

    15 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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