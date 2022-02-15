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    15 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum

    Türkiye'de bugün 94 bin 730 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 309 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 19:38
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    15 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK CAN KAYBI 300'Ü AŞTI

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıkarken, 309 kişi ise hayatını kaybetti.

    "VEFAT SAYILARININ YÜKSEK OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım."

    15 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosunda son durum #1


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