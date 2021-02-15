15 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 116 bin 452 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı.

7 BİN 945 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 945 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 106 oldu.

91 CAN KAYBI

91 vatandaşımız ise salgına yenik düşerek yaşamını yitirdi.