15 Şubat'ta okullar kesin açılacak mı? Kademeli eğitim nasıl olacak? MEB'den okullarla ilgili açıklama..

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta açılması planlanan okullarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlamasıyla ilgili milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği soruları cevapladı.

Öğrenciler ve velilerin en çok araştırdığı konulardan biri olan yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu salgının seyrine göre netleşmeye başladı.

15 Şubat'tan itibaren okulların açılması gerektiği noktasında bir kararlılığın olduğunu belirten Ziya Selçuk, okulların durumu ile ilgili son dakika açıklamasında ''15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda, okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" dedi.

Peki okullar 15 Şubat'ta kesin açılacak mı? Kademeli eğitim nasıl olacak?İşte Ziya Selçuk'un açıklamaları..

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Ziya Selçuk "15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanarak okulların 15 Şubat tarihinde açılmasını planladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin 15 Şubat’ta nasıl başlayacağına ilişkin soruya, ''Bakanlık salgın döneminde sahada yüzlerce araştırma yaptı. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az" yanıtını verdi.

OKULLAR KADEMELİ OLARAK NASIL AÇILACAK?

Ziya Selçuk, okullarda tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesinin risk oluşturabileceğine değineren "Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileceği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz." açıklamasında bulundu.