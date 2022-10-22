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    15 tatil (sömestr tatili) ve ara tatil ne zaman? 2022 - 2023 MEB takvimi!

    15 tatil için geri sayım başladı. Birçok öğrenci, "15 tatil (sömestr tatili ve ara tatil ne zaman?" sorusunu araştırıyor. İşte 2022 - 2023 MEB takvimi...
    • 22.10.2022 - 17:04
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    15 tatil (sömestr tatili) ve ara tatil ne zaman? 2022 - 2023 MEB takvimi!

    Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler heyecanla sıralarındaki yerini aldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili tarihi belli oldu.

    MEB iş takvimi ile yarıyıl tatili ve ara tatilin hangi günlere denk geldiği açıklandı.

    Öğrenciler, "15 tatil (sömestr tatili ve ara tatil ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    15 tatil (sömestr tatili) ne zaman?

    MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında sömestr tatili yapacak.

    Ara tatil ne zaman?

    MEB tarafından yayınlanan takvime göre;

    Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

    İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

    15 tatil (sömestr tatili) ve ara tatil ne zaman? 2022 - 2023 MEB takvimi! #1


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