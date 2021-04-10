15 Temmuz 2016'dan bu yana 462 üst düzey terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 sonrasındaki terörle mücadele verilerini paylaştı.

Verilere göre, 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplamda 462 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi.

SOYLU, RAKAMLARLA TEK TEK PAYLAŞTI

Bu teröristlerin 30'unun kırmızı, 27'sinin mavi, 28'inin yeşil, 63'ünün turuncu ve 314'ünün ise gri listede arananlar arasında yer aldıklarını belirtildi.

15 Temmuz'dan bu yana, etkisiz hale getirilen toplam terör örgütü mensubu ise 6716 olarak açıklandı. 2017 yılında 161 olan terör örgütüne katılım verilerinin ise, 2021 yılında, şu ana kadar 12 olduğu belirtildi.

861 TERÖRİST İKNA EDİLDİ

Aynı tarihten bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK'lı sayısı ise 861 olarak açıklandı.

Bakan Soylu, engellenen eylemlerin verilerini de aktardı. Buna göre, 2017 yılında 697 olan engellenen eylemler sayısı, 2021 yılında 40 olarak bildirildi.