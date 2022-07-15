15 Temmuz 2022 sela okunacak mı? Saat kaçta?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. senesinde Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak sela okunacak. Peki 15 Temmuz 2022 selası saat kaçta? İşte detaylar...

15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti karşısında hezimete uğradığı günün 6. yıl dönümü tüm yurtta selalar ile anılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 81 ile eş zamanlı sela okunacağı bilgisine yer verildi.

Şehitler için Kur'an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek bu günde vatandaşlar merak ettiği soru ise; 15 Temmuz sela ne zaman okunacak, saat kaçta okunacak? oldu.

Peki 15 Temmuz'da sela okunacak mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz 2022 selası saat kaçta?

15 Temmuz 2022 Cuma gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak