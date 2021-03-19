15 Temmuz anma programları 'Türkiye Geçilmez' temasıyla gerçekleştirilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Koordinasyonu İletişim Başkanlığı'nca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

BU YILIN SLOGAN "TÜRKİYE GEÇİLMEZ"

Altun, bu yıl 15 Temmuz anma programlarında kullanılacak sloganın 'Türkiye Geçilmez' olacağını duyurdu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

Aziz milletimizin birliğinin, Türkiye'mizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.