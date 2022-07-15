15 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

15 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Temmuz Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 15 Temmuz Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

15 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Türkiye'de piyasalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün kapalı. Uluslararası piyasalarda dolar/TL 17,49 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17,52 TL’de yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesi ile dün 109,4'e kadar yükselen dolar endeksi, yeni günde 108,7 seviyesinde bulunuyor.