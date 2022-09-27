Petrol
83.98
1.35%
Euro
17.8064
0.41%
Dolar
18.479
0.02%
Altın
972.59
1.00%
Borsa
3298
1.15%
Bitcoin
375.592
6.44%
BTXN Coin
10.00
6.83%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL

    Bilirkişi, Ankara emniyetine darbe gecesi verilen zararı ortaya çıkardı. Raporda, o kara gecenin zararı 54 milyon TL olarak hesaplandı.
    • 27.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan hizmet binaları, emniyete ait araçlar, MOBESE ve PTS kameraları, kapalı devre kamera sistemleri ve tüm fiber optik iletişim altyapısında hasar oluştu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü de hem hasar hem de darbeyi bastırmak için çevre illerden takviye kuvvet istenen personel için yapılan harcamaların yasal faizi ile karşılanması için 660 darbe girişimi sanığı hakkında Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

    Yüz ölçümüne yer verilmedi

    Dava kapsamında emniyet tarafından tespit edilen zarar miktarı da kalem kalem listelenerek, mahkemeye sunuldu.

    Mahkeme, emniyet tarafından sunulan raporda, saldırı sırasında ağır hasar aldıktan sonra yeniden yapılan B bloktaki hasar oranının yüzde 40 olarak belirlendiği, hangi kısımlarda hasar oluştuğunun açıkça yazılmadığı, yüz ölçümüne yer verilmediği ve metraj yapılmadığını belirtti.

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #1

    Bilirkişi raporu

    Emniyet binasının 1965'te hizmete açılması nedeniyle yıpranma payı düşülmesi gerekirken yeni yapı yapılıyormuş gibi hesap çıkarıldığı; Tem Şube Müdürlüğü, B blok, spor salonu, nöbet noktaları, nizamiye girişi ve ana hizmet binasındaki hasarlara ilişkin hesaplama yapılırken kaç metrekarelik alanda, hangi malzemelerde, ne miktarda hasar oluştuğunun belirtilmediği gerekçesiyle yeniden detaylı olarak bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #2

    Yeni rapor dosyada

    Mahkemenin talebi üzerine, alanında uzman farklı meslek gruplarından oluşan bilirkişinin hazırladığı 30 sayfalık rapor, mahkeme dosyasına girdi.

    Bilirkişi raporunda, binalarda meydana gelen hasar miktarının, yıpranma payının yüzde 50'si olarak hesaplandığı belirtildi.

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #3

    Kalem kalem harcamalar

    Raporda, binalarla ilgili hasar miktarı konusunda nihai kararı mahkemenin vermesi gerektiği kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre raporda; elektrik tesisatı, MOBESE ve PTS kameraları, telefon data hatları, kapalı devre izleme sistemleri, plaka tanıma sistemleri, araçlarda meydana gelen hasarlar, o gece kullanılan silah ve mühimmat ile yapılan diğer harcamalar kalem kalem yer aldı.

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #4

    Toplam zarar 54 milyon lira

    Hesaplamaların güncel rayiç bedel üzerinden yapıldığı da belirtilerek, toplam zararın 54 milyon lira olduğu aktarıldı.

    Öte yandan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen hasar ili ilgili Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ayrı davanın sürdüğü öğrenildi.

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #5

    15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL #6


    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
    3. Sayfa

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'
    Dünya

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'

    Görüş Bildir