15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL

Bilirkişi, Ankara emniyetine darbe gecesi verilen zararı ortaya çıkardı. Raporda, o kara gecenin zararı 54 milyon TL olarak hesaplandı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan hizmet binaları, emniyete ait araçlar, MOBESE ve PTS kameraları, kapalı devre kamera sistemleri ve tüm fiber optik iletişim altyapısında hasar oluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü de hem hasar hem de darbeyi bastırmak için çevre illerden takviye kuvvet istenen personel için yapılan harcamaların yasal faizi ile karşılanması için 660 darbe girişimi sanığı hakkında Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Yüz ölçümüne yer verilmedi

Dava kapsamında emniyet tarafından tespit edilen zarar miktarı da kalem kalem listelenerek, mahkemeye sunuldu.

Mahkeme, emniyet tarafından sunulan raporda, saldırı sırasında ağır hasar aldıktan sonra yeniden yapılan B bloktaki hasar oranının yüzde 40 olarak belirlendiği, hangi kısımlarda hasar oluştuğunun açıkça yazılmadığı, yüz ölçümüne yer verilmediği ve metraj yapılmadığını belirtti.

Bilirkişi raporu

Emniyet binasının 1965'te hizmete açılması nedeniyle yıpranma payı düşülmesi gerekirken yeni yapı yapılıyormuş gibi hesap çıkarıldığı; Tem Şube Müdürlüğü, B blok, spor salonu, nöbet noktaları, nizamiye girişi ve ana hizmet binasındaki hasarlara ilişkin hesaplama yapılırken kaç metrekarelik alanda, hangi malzemelerde, ne miktarda hasar oluştuğunun belirtilmediği gerekçesiyle yeniden detaylı olarak bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Yeni rapor dosyada

Mahkemenin talebi üzerine, alanında uzman farklı meslek gruplarından oluşan bilirkişinin hazırladığı 30 sayfalık rapor, mahkeme dosyasına girdi.

Bilirkişi raporunda, binalarda meydana gelen hasar miktarının, yıpranma payının yüzde 50'si olarak hesaplandığı belirtildi.

Kalem kalem harcamalar

Raporda, binalarla ilgili hasar miktarı konusunda nihai kararı mahkemenin vermesi gerektiği kaydedildi.

DHA’nın haberine göre raporda; elektrik tesisatı, MOBESE ve PTS kameraları, telefon data hatları, kapalı devre izleme sistemleri, plaka tanıma sistemleri, araçlarda meydana gelen hasarlar, o gece kullanılan silah ve mühimmat ile yapılan diğer harcamalar kalem kalem yer aldı.

Toplam zarar 54 milyon lira

Hesaplamaların güncel rayiç bedel üzerinden yapıldığı da belirtilerek, toplam zararın 54 milyon lira olduğu aktarıldı.

Öte yandan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen hasar ili ilgili Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ayrı davanın sürdüğü öğrenildi.