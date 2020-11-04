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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan ve zarar gören beton kolonları endişe yaratıyor. Kolonların zarar görmüş halinin görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 17:03
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü

     

    İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, olası İstanbul depremi yeniden gündemde.

    İstanbul'da yıkımın daha yüksek olacağını belirten uzmanlar, bir an önce önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

    OTOGAR KOLONLARININ DURUMU

    İstanbul'da, her gün on binlerce kişinin girip çıktığı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların sosyal medyada gündeme gelen  görüntüsü ise vatandaşları korkuttu.

    Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü #1

    Vatandaşlar, zarar gören kolonların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, otogarın yıllardır bakımsız kalmasına tepki gösterdi.

    Özellikle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da geçiş güzergahında bulunan otogarın, Esenler kapısı tarafını ayakta tutan kolonlar endişe yaratıyor.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü #2

    İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinden ise, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB, konuya ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü #3

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı kolonlarında korkutan görüntü #4

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