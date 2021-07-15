İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

81 İLDEN GELEN TOPRAKLAR DÖKÜLDÜ

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından İnce ve Aktaş, tek tek ziyaret ettikleri kabirlere, 81 ilden getirilen toprakları döktü ve karanfil bıraktı.

Anma programına İnce ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.