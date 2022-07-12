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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi?

    15 Temmuz'da kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyenler işlemlerini gerçekleştirebilecek mi?
    • 12.07.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 10:34
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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi?

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz'un tatil olup olmadığı bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

    Kamu kurumları ve bankalarda işleri bulunanlar 15 Temmuz Cuma günü tatil mi değil mi bunu araştırmaya başladı.

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? #1

    15 Temmuz resmi tatil mi?

    29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Mill Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmişti.Bu tarihten itibaren her 15 Temmuz resmi tatil olmaya başladı.

    15 Temmuz Cuma 2022 tarihinde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.


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