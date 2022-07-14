15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan yola çıktı

Üzerinde 'Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına' ifadelerinin yer aldığı tren, YHT Garı'ndan hareket etti.

Yüksek hızlı tren (YHT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirildi.

Hazırlıklar, İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"Türkiye aşkına"

Tren, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere YHT Garı'ndan hareket etti. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

60 bin yolcu taşınacak

AA'nın haberine göre, toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

İlk defa trene binen bir yolcu, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Torunuma, kızıma gidiyorum, mutluyum. Kaybettiklerimiz, uğraştıklarımız, verdiklerimiz; bizim için büyük bir acı bu. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Güzel günler istiyoruz." diye konuştu.

"Allah kimsenin başına vermesin öyle günleri"

Bir diğer yolcu ise duygularına hakim olamadığını belirterek, “Ne mutlu. Allah kimsenin başına vermesin öyle günleri. Bu millete yazık.” ifadelerini kullandı.