15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP tarafından ayrımcılığa uğradığını söyleyen 15 Temmuz gazilerine 'ikili olmamaları' uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gazileri için en büyük mücadeleyi kendilerinin verdiğini söyledi.

2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde çok sayıda vatandaş şehit ve gazi oldu.

Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ ile mücadele çalışmalarında örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslar KHK ile görevlerinden uzaklaştırılıp cezalara tabi tutuldu.

Bu süreçte KHK'lılarla görüşmeler sağlayan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gittiği taziye evi ziyareti öncesinde 15 Temmuz gazilerinin sorularıyla karşılaştı.

CHP'DEN YETERLİ TEPKİ GÖREMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği hakaretlere CHP'den yeterli düzeyde tepki görmediklerini dile getiren gaziler, özellikle 15 Temmuz gazilerine parti düzeyinde bakıldığını söyledi. 15 Temmuz gazisi, "Bizler 15 Temmuz gazileriyiz. Biz 15 Temmuz şehit ve gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz." ifadelerini kullandı.





"İKİLİ OLMAMANIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gazisinin yönelttiği açıklamaları, "Hiç kimse şehitlere gazilere, yakınlarına bir şey söyleyemez tepki konmuştur. Aynı tepki, başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı tepkiyi koymanız lazım. İkili olmamanız lazım." ifadeleriyle cevapladı.

"SAHİP ÇIKARAK AYRIMCILIĞI KALDIRMAK İSTEYEN TEK GENEL BAŞKANIM"

"5 Temmuz şehitlerinin, gazilerinin haklarına sahip çıkan" diyerek kendisini işaret eden Kılıçdaroğlu, "Onların paralarına çöktüler, ona karşı çıkarak ayrımcılığı kaldırmak isteyen tek genel başkanım." sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

"SİZİN İKTİDARINIZDA BU VATANIN EVLATLARI HANGİ POZİSYONDA OLACAK"

15 Temmuz gazilerinin, "CHP tarafından 15 Temmuz'da yaralananlar mahkemeye verildi. CHP imza atı buna. Basına yansıdı. Anayasa Mahkemesi'nde bu geri döndü. Sonra da KHK ile bizlere 'Yargılanamaz' diye yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Biz yarın sizin iktidarınızda, öyle bir gündemde 15 Temmuz'dan sonra bu vatanın evlatları sizin iktidarınızda hangi pozisyonda olacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Ondan endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Ayrımcılığa karşıdır."