Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadere Mahallesi'nde yaşayan, dört çocuk babası Çetin Yıldız (42), aldığı haberle karmaşık duygular içinde kaldığını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimini bir akrabasının düğününde öğrendiğini belirten Yıldız, ardından Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini anlatarak,

Allah bana gazilik onurunu nasip etti. O gece ağır yaralanan 13 kişiden biriydim. İlk iki yıl boyunca yoğun bir fizik tedavi sürecinden geçtim ve hâlâ dönem dönem kontrollerim devam ediyor. Dört kez ameliyat oldum, hayatım tamamen değişti. Biz binlerce insanın hayatının karardığını biliyoruz, çok sayıda şehidimiz var. Vatan evlatlarının canına kıydılar, tarihimizde böylesi bir ihanet görülmemiştir

şeklinde konuştu.

"ZATEN BAĞLI OLDUĞU TOPRAKLARDA ÖLDÜ"

Fetullah Gülen'in ölüm haberine ilişkin görüşlerini paylaşan Çetin Yıldız, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İlahi adalet yerini buldu, bu nedenle içimizde buruk bir sevinç var. Biz onu mahkemeye çıkarıp idam etmedik; kendi topraklarımızın dışında, doğal sebeplerle öldü. Bu yüzden sevinçle birlikte bir hüzün de yaşıyoruz. Bundan sonrası çok önemli; umuyorum ki hep birlikte bu hain yapının tamamen dağıldığını göreceğiz. Başlangıçta bu yapı, milletimizin manevi duygularını istismar etti, ama gerçekte siyasi kazanımlar üzerinden varlığını sürdürebildiği için sağlam bir temeli yok. Sonunda dağılacağına inanıyorum. Medyada 'Milyonların gözü aydın, terör elebaşı öldü' manşetini görmek isterim. Milyonların hakkına girdi, hayatlarını mahvetti. Bu, küçük bir mesele değil; herkes bu haberi bekliyordu. Cenazesinin bu topraklara getirilmesi fikri bile aklıma gelmiyor, çünkü büyük bir infial olur. O, bu ülkeye hizmet etmedi, buraya ait değildi; zaten bağlı olduğu topraklarda öldü ve orada gömülecek.