15 Temmuz gazisi Metin Uzun vefat etti

2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde gazilik unvanı alan Metin Uzun'un vefatının ardından taziye mesajları iletidi.

Metin Uzun, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde gazilik unvanı almıştı.

Vefatının ardından birçok isim üzüntüsünü aktarırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajlarını iletti.

Bakan Soylu, Uzun'un vefatıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Gazimiz Metin Uzun'un vefatı, bizleri ziyadesiyle müteessir etti.

Bizler, cesaretine ve kahramanlığına şahidiz. Gazimizin ailesi, sevenleri, yakınları ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Rabbim merhametiyle muamele eylesin, mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah..."





İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz'un kahramanlarından Gazi Metin Uzun ahirete irtihal etti.

Bu vatan için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız ve aziz hatırasını her daim yaşatacağız.

Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"