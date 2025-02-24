AA

15 Temmuz 2016...

Millet, hain darbe girişimine karşı o gün göğsünü siber etti ve demokrasinin zedelenmesine müsaade etmedi.

O gece dışarı çıkan ve darbecilere "dur" diyen isimlerden birisi de Mustafa Zorova'ydı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gelen Zorova, buradaki çatışmalar sırasında vurularak gazi oldu.

ACI HABER GELDİ

Bugün ise ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova'nın Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdiği haberi geldi.

Zorova’nın cenazesi öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

54 OPERASYON GEÇİRDİ

Bugün cenazesi kaldırılacak olan Gazi Zorova, 15 Temmuz kalkışmasında ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılının ekim ayında, eşi Emine Erdoğan ile birlikte darbe girişimi sırasında Kazan'da yaralanan ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o dönem tedavi gören Mustafa Zorova'yı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bacağından başarılı bir operasyon geçiren Zorova, O dönem verdiği röportajda "Sayın Reisicumhurum geldi baktı, sohbet ettik, acil şifalar diledi." demişti.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN BABASI" DEMİŞTİ

Erdoğan'ı görmekten mutlu olduğunu söyleyen Zorova, "Onu görünce dünya benim oldu. Öyle memnun kaldım ki Reisicumhurumuzu Allah başımızdan eksik etmesin. Baba o, Türkiye'nin babası." diye konuşmuştu.

Zorova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırmıştı;

Bacağımın sancıdığını söyledim. Doktorlara 'Her dakika bilgilendireceksiniz' dedi. Öylelikle yarım saat oturdu. Akşam helalleştik. Devletimiz, milletimiz, hepimiz bir olalım. Bize fitne sokuyorlar, onlara bizler inanmayız. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, bayrağımız var olduğu sürece kim gelirse gelsin biz hiçbir zaman onlardan korkmayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette kendisine Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini de yine o dönem verdiği röportajlarda anlatan Zorova, "Bana 'Okuyabilir misin' diye sordu. 'Sen imam hatip mezunusun, ben de hafıza diz çöktürdüm Sayın Cumhurbaşkanım. İsterseniz hemen okuyabilirim' dedim. Çok mutlu oldu. Sohbet ettik, ondan sonra bir isteğim olup olmadığını sordu." demişti.

"ŞİMDİ YİNE GÖĞSÜMÜ SİPER EDERİM"

Kahramankazanlı gazi Zorova 2020 yılında verdiği röportajlarda; çeşitli ameliyatlar geçirdiğini ve en büyük arzusunun sağlığına kavuşup sokakta yürümek olduğunu söylemişti.

Aradan geçen 4 yılda çok acılar çektiğini de verdiği röportajlarında anlatan Zorova, "Hainler, gerçi cesaret edemezler ya 15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam, beni öldüreceklermiş, vuracaklarmış, hiç aklıma bile gelmez.

Aynı 15 Temmuz'da nasıl gittiysem, göğsümü gerdiysem, şimdi yine göğsümü siper yaparım Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bastonumla giderim, elimden ne gelirse onlara yaparım." diye konuşmuştu.

"BENİM BİR BACAĞIM VURULMUŞ, KOPMUŞ ÖNEMLİ DEĞİL..."

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en büyük saldırı olduğunu vurgulayan Zorova, "Allah, Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Benim bir bacağım vurulmuş, kopmuş önemli değil. Devletimiz ayakta ya önemli olan o.

Devlet olmayınca millet olmaz, millet olmayınca da devlet olmaz. Allah'ıma binlerce şükür. Devletimiz de biz de dimdik ayaktayız. Bizde bu iman olduğu sürece bayrağımızı kimse indiremez aşağı, ezanlarımızı kimse susturamaz. Allah'ın izniyle kimse bizi durduramaz." ifadelerini kullanmıştı.