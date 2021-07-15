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    15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kahramanlar

    15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kahramanlar

    Fetullahçı teröristlerin, kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koyma girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 10:00
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    Amerika'nın kontrolü altında yaşayan Fetullah Gülen'in verdiği talimatların ardından devletin içerisinde yuvalanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetime el koymaya kalktı.

    Ruhunu bir meczupa teslim edenlerin unuttuğu bir şey vardı.

    Millet, iradesine sahip çıktı.

    VATAN SİZE MİNNETTAR

    Canı pahasına meydanlara inen korkusuz kahramanlar, eli silahlı teröristlerin üzerine yürüdü, tankların önüne yattı.

    Türkiye'nin dört bir yanında darbe girişimine katılan Fetullahçı teröristler, milletten büyük bir tokat yedi.

    Hain emellerine ulaşamayan darbeciler, bu sırada milletin silahlarını millete çevirdi.

    Hainlerin saldırıları nedeniyle 251 şehit verdik.

    Yaşanan olaylarda 2 bin 703 kişi de yaralandı.

    Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 251 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi asla unutmayacağız...

    15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kahramanlar #1

    15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri FOTO GALERİ

    15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları VİDEO

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