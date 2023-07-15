15 Temmuz gecesi sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan yaşadıklarını anlattı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin açtığı ateş sonucunda kolunu kaybeden Üzeyir Civan, "Ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemişim. Keşke bir kolum değil bin canım feda olsa" diye konuştu.

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İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılar hala tazeliğini koruyor.

Darbe girişiminde her yaştan vatandaş sokağa çıkarak demokrasiyi ve vatanını sahiplenirken çok sayıda şehit verildi.

Cuntacılar tarafından yapılan saldırılarda birçok vatandaş da yaralanarak gazilik mertebesine erişti.

Kolunu kaybetti

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlere karşı mücadele eden Üzeyir Civan, darbecilerin açtığı ateş sonucunda sol kolunu kaybetti.

Gözleri dolarak anlattı

Gazi Civan, hain darbe girişiminin 7. yıl dönümüne günler kala darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.

Civan, 15 Temmuz gecesi yaralanma anında çekilen görüntüleri ve şehitler albümünü gözleri dolarak izledi.

"Ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemişim"

O anları anlatan Üzeyir Civan şu ifadeleri kullandı:

Ameliyattan uyandığım esnada başucumda yeğenimi gördüm ve ne oldu, bitti mi? diye sordum. ‘bitti dayı’ deyince ben de derin bir nefes çekerek, Elhamdülillah dedim. Ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemişim. Keşke bir kolum değil bin canım, bin evladım olsa da bu cennet vatanı uğruna feda olsa.

"Kardeş kanı akmasın istedim"

Darbe gecesi yola çıkış sürecini anlatan Üzeyir Civan şöyle konuştu:

Darbe gecesinde darbe haberini aldıktan sonra hemen ailelerimizle istişare yaparak Sabiha Gökçen Havalimanına gitme kararı verdik. Önemli bir noktaydı, kaybedilmemesi gereken bir noktaydı. Orhanlı Gişeleri mevkiine geldiğimiz esnada önceden haber alan polis kardeşlerimiz yolları kapatmışlardı. Bizler mecburen araçlarımızdan inerek Orhanlı Gişelerindeki çatışma ortamına denk geldik. Oraya gittiğimiz zaman, Mehmetçiklerimizin hiçbir şeyden haberi yoktur, darbeci hainler kendi emellerine alet etmesinler düşünesiyle hareket ettim. O kalabalığa yüksekçe bir yere çıkarak ‘asker ve polis kardeştir’ gibi slogan attırdım. Darbeden haberdar olmayacak nitelikteki Mehmetçiklerimiz olaylardan haberdar olsun, vatanına hainlik etmesinler istedim. Neticede gelen sesler silah sesleriydi. Orada arkadaşlarla konuşurken, ‘bunlar bizim askerimiz, bunlar bizim polisimiz. Kardeş kanı akmaması için bir şeyler yapmalıyız’ dedik.

"Üzerlerine koşarak gittim"

Darbecilerin üzerine koştuğunu ifade eden Civan şöyle devam etti: