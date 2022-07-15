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    15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar

    FETÖ tarafından milletin iradesine karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, dün gibi hafızalardaki yerini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 08:51
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    15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 yıl önce 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıkan halk büyük bir kahramanlık örneği sergiledi.

    Darbe girişiminin en yoğun yaşandığı illerden İstanbul'daki birçok önemli nokta vatandaşların tepkisi sayesinde işgalden kurtarıldı.

    İstanbul'da stratejik bölgeleri hedef alan darbeciler, önce şehrin iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini saat 22.00 sıralarında tek taraflı trafiğe kapattı.

    Cumhurbaşkanı halkı meydanlara çağırdı

    Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bir televizyon kanalına bağlanarak olayları "kalkışma" diye nitelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

    Binler Boğaziçi'ne akın etti

    Bu çağrı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da karşılık buldu, binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Köprüyü geçmeye çalışan vatandaşlara darbeci askerlerce ateş açıldı. Askerler, halkın direnişini kıramadı, sabaha karşı teslim olmak zorunda kaldı.

    İşte saat saat 15 Temmuz'da yaşananlar;

    GRAFİĞİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...

    15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar #1

    15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler yayınlandı VİDEO


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