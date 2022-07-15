15 Temmuz mesajları 2022: Şehitleri anma, milli birlik ve demokrasi sözleri

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde şehitlerimizi anma ve demokrasiyi kutlama mesajları araştırılıyor.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından tam 6 yıl geçti...

Türk milletinin gözünü kırpmadan sokağa döküldüğü günün hatıraları akıllarda yerini koruyor.

251 vatan evladının şehit, 2196'sının ise gazi olduğu 15 Temmuz 2016 yılı Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi.

6. yıl dönümünde şehitlerimizi anmak, demokrasinin gücünü ve milletin iradesini bir kez daha hatırlatmak adına mesajlar ve sözler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İşte en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

15 Temmuz anma mesajları 2022

Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.

Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Gününüz kutlu olsun.

Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

15 Temmuz, Haç’ın isyanı Hilal’in zaferidir. Hainlere lanet, kahramanlara selam olsun.

15 Temmuz; tank gücünün iman gücünü yenemeyeceğinin, bu toplumun köleleştirilemeyeceğinin adı, yeniden dirilişin miladıdır.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.

Her karışı Şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklarda Allah’ın izni ile hiçbir zaman bayrak inmez ezan susmaz.

İhanete asla tahammülümüz yok; zafer demokrasinin, meydan milletindir!

Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Mekânın Cennet olsun Ömer Halisdemir.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var! 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gecedir.

15 Temmuz gecesi, vatanı için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan sivil, asker, herkes dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destana imza atmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Gününüz kutlu olsun.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyenlere karşı hayatı pahasına mücadele eden 251 şehidimizi asla unutmayacağız.