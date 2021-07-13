15 Temmuz programı 2021: Cami bahçelerine kaç adet fidan dikilecek?

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan programı merak ediyor. İşte Diyanet'in yayınladığı genelge..

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir genelge yayınlandı.

Türkiye genelinde düzenlenecek programlar kapsamında, camilerden sela okunacak.

Sela dışında da camilerin bahçelerine fidan dikilecek. Bu gelişmelerin akabinde vatandaşlar, "Cami bahçelerine kaç adet fidan dikilecek?" Sorusunu araştırıyor.

CAMİ BAHÇELERİNE KAÇ ADET FİDAN DİKİLECEK?

Gençlik koordinatörleri öncülüğünde, Türkiye geneli tüm cami bahçelerinde, 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 251 şehit için 251 fidan dikilecek.

Genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak salalar başta olmak üzere yapılacak olan tüm programlar hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amaçlanırken, etkinliklerde özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi sağlanacak.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLECEK

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek. Öte yandan Müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan “Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi konferanslar düzenlenecek.