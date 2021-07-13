15 Temmuz programı 2021: Camilerden sela okunacak mı?

15 Temmuz'un beşinci yılında yapılacak olan programlar belli oldu. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından genelge yayınlandı. Peki, camilerden sela okunacak mı? İşte Diyanet'in yayınladığı genelge..

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgede, 15 Temmuz günü yapılacak programlara yer verdi.

Bunun akabinde vatandaşlar, 15 Temmuz günü yapılacak programları araştırmaya başladı.

Peki 15 Temmuz günü sela okunacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı hangi kararı verdi? İşte ayrıntılar..

CAMİLERDEN SELA OKUNACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek olan etkinliklerle 15 Temmuz Ruhu’nun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca bu yıl 15 Temmuz etkinliklerinde, koronavirüs salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13’te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

SELA NEDİR, NASIL OKUNUR?

Arapça “dua” ve “namaz” anlamlarına gelen sela, Hz. Peygamber’e Allah’tan rahmet ve selam temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır.

İlk sela ise Miladi 1300 yılında, Memlüklü Sultan Melik'ün Nasır tarafından verilmiştir.

Selanın Arapça Okunuşu:

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

Selanın Türkçe Anlamı:

Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey Allah'ın habibi / sevgili kulu.

Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey arşın (göğün en yüksek katı) nuru! Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı.

Salat ve selam senin üzerine olsun.

Ey bizden öncekilerin ve sonrakilerin efendisi.

Salat ve selam senin üzerine olsun.

ŞEHİTLER İÇİN HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” etkinliği yapılacak.

Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur’an kurslarında hatimler okunacak. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları yapılacak. Ankara’da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii’nde şehitler için “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı” düzenlenecek ve bu program Diyanet TV’den canlı yayınlanacak.