15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci’nin son sözlerini ablası anlattı Kahramankazan’da darbeye direnmek için meydanlara inen kahraman şehit Lokman Biçinci, meydanlara çıkma çağrısına uymadan önce ailesine, “Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim.” dedi.

İHA

Türkiye, uğradığı darbe girişiminde nice kahramanları şehit verdi.

15 Temmuz 2016 akşamı “Fethullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) milletimize ve hükümetimize karşı kanlı bir darbe girişimi başlattı.

Bunun üzerine binlerce vatandaş sokaklara inerek darbecilerle çatıştı.

173'ü sivil olmak üzere 240 şehit verildi. Bunlardan biri de Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde meydanlarda darbecilere direnen şehit Lokman Biçinci oldu.

Sabaha karşı şehit haberi geldi

Şehit Biçinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma çağrısıyla soluğu dışarda aldı.

Sabahın ilk saatlerine kadar darbeci hainlerine direnen Biçinci’nin şehit olduğu haberi sabah saat 06.00’da ailesine verildi.

Şehidin ablası Ayten Doğulu, o gece Şehit Biçinci’nin evden çıkmadan önce aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim dedi"

Şehit ablası Ayten Doğulu, şehidin darbe olduğunu televizyonda öğrenmesinin ardından kapının oraya üzerine beyaz kıyafet giyerek gittiğini belirterek şöyle konuştu:

Üzerindeki beyaz bir kıyafetle bize el salladı ve ‘Siz çayı demleyin ben hemen geleceğim’ dedi. Biz 11 kardeşim, şu an da 9 kardeşiz. Şehit ablası olmaktan gurur duyuyorum. Sonra saat 06.00’da anneme bir telefon geldi ve ‘Hastaneye gelin’ dediler. Annemle hastaneye gittik ve bize ‘Morga inin’ dediler. Sonra morga indik ve üzerindeki şeyi kaldırınca oğlan kardeşim olduğunu gördüm. Gözleri açık bir şekilde, bembeyaz, gülümsüyor yüzümüze.

"Gidiş o gidiş..."

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondaki sokağa çıkın anonsunun ardından bize 'Televizyona bakın dedi' oğlum. Annesinin ve benim elimi öptü. Gidiş o gidiş. Sabah saat 07.30’da haberini aldık.” dedi.