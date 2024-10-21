15 Temmuz şehidinin babası: Feto'nun öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in geçtiğimiz gün öldüğü duyuruldu.

Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen birkaç sosyal medya hesabı ise, terörist Gülen'in haberini üzüntü ile verdi.

15 Temmuz darbe girişimini planlayan FETÖ, yüzlerce masum ve namuslu askeri şehit etmişti.

O şehitlerden biri de polis memuru Eyyüp Oğuz'du.

FETO'NUN ÖLÜM HABERİ SEVİNDİRDİ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşıladı.

"ONUN BU VATANDA YERİ YOK"

Sabah namazına kalktığı zaman televizyonu açtığını ve Feto'nun öldüğünü burada duyduğunu kaydeden Oğuz, "Biz de sevindik. Ona öldü demek de yakışmıyor. Bizim dinimizde 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' diyen herkes Müslüman'dır fakat o Müslümanlıktan dışarıdır. O, affedersiniz zındıktır. Sabahtan beri gözüm televizyonda. Türkiye'ye getirecekler mi getirmeyecekler mi? Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yoktur. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım.

Çocuklarımızı, 250 şehit verdik. Cumhurbaşkanımız kurtuldu diye de sevindik. Eğer Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, çocuklarımız hain, onlar da şehit sayılacaktı. Ömrü Amerika'ya hizmet etmekle geçti, oraya gömülsün. Vatanda onun yeri yok, o bir vatan haini." diye konuştu.