15 Temmuz şehidinin eşi: Ona şehit olmak yakışırdı

Darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Burdurlu Polis Memuru Akif Altay’ın eşi Gülsüm Altay, “Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı” dedi.

Geçici görevle Isparta'dan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen Burdurlu Polis Memuru Akif Altay, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, şehit Akif Altay'ın Isparta'da oturan eşi Gülsüm Altay'ı ziyaret etti.

"EŞİME MİLLET İÇİN ŞEHİT OLMAK YAKIŞIRDI"

Gülsüm Altay, Allah'ın bir daha o günleri yaşatmaması temennisinde bulunarak "Allah kötüye fırsat vermesin." dedi.

Eşi Akif Altay'ın vatan sevdalısı bir insan olduğunu söyleyen Gülsüm Altay, bir ara eşinin görevi bırakmasını istediğini anlatarak "Ne bu vatanı böyle bırakırım ne de bu devletimi bu şekilde bırakırım." cevabını aldığını dile getirdi. Altay, "Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı." dedi.

"15 TEMMUZ'DA HEP BERABER DİK DURDUK"

Şehitler sayesinde bugün bu vatan topraklarında yaşanabildiğine vurgu yapan Başkan Başdeğirmen de Allah'ın ve bu devletin, milletin 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere ülkeyi bölmelerine izin vermediğini belirterek "Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Devletimiz dimdik ayakta. Bizler de 15 Temmuz'da hep beraber dik durduk, dirayetli durduk ve çok şükür bugünlere geldik. Biz ne Suriye ne Mısır ne Irak oluruz. Onlar, bizi bu tür şeylerle diz çöktürüp Suriye gibi diğer ülkeler gibi etki yapılabileceğini zannetti. Bunu yapanların kim olduğu net bir şekilde belli, Avrupa'sında da Amerika'sında da bunların elleri var. İnşallah onların da elleri kırılır." diye konuştu.