İHA

Darbe girişimi düzenleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü.

FETÖ'cü kaynaklar ve yeğeni de elebaşının ölümünü doğruladı.

Terörist Gülen'in ölümü, Türk halkı tarafından sevinçle karşılandı.

ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SEVİNDİRDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimini engellemek için Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için yola çıkan iki çocuk babası Medet Ekizceli, açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan şehit eşi Esra Ekizceli, duygularını anlattı. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sevincini dile getiren Esra Ekizceli, teröristbaşının ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini istedi.

"ÖLÜMÜ MİLLİ BAYRAM İLAN EDİLSİN"

Eşinin acısını unutamadığını belirten Esra Ekizceli,“Darbe girişimi haberi geldiğinde eşim ve babam sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde eşim şehit oldu. Bizim için 8 yıl çok acı geçti, kötü günler geçirdik. Ailem ve çocuklarımla birbirimize tutunmaya çalıştık. Fetullah Gülen hainin öldüğünü duyduğumuzda çok mutlu olduk, bizim için düğün, bayram oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin adına da çok mutlu olduk. İnşallah ateşi bol olur. Bu dünyada, bizim elimiz yakasındaydı, öbür dünyada da şehitlerin elleri yakasında olacak, toprak onu kabul ederse Fetullah Gülen'in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz.” dedi.

"O KADAR GÜZEL BİR NAAŞI VARDI Kİ, HİÇ BOZULMAMIŞTI"

Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ekizceli, “Eşim bana, ‘Keşke ben de şehit olsam' derdi. Allah ona şehitliği nasip etti. 15 Temmuz'da sokağa abdestli bir şekilde çıkarak vatanına sahip çıktı. İki günün ardından biz eşimi soğuk hava deposunda bulduk ve o kadar güzel bir naaşı vardı ki hiç bozulmamıştı, gülümsüyordu. Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu.” diye konuştu.