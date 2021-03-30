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    15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı

    Arıza yapan bir metrobüs nedeniyle İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte tüm metrobüs seferleri durdu. Köprüde de trafik sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 09:32
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    15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı

    İstanbulluların metrobüs çilesi devam ediyor...

    Büyükşehir'de son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi.

    Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi 15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında, arıza yaptı.

    Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti

    METROBÜS KUYRUĞU İNSAN SELİNE DÖNDÜ

    Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

    Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri tamamen dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI KIZARDI

    Arıza nedeniyle sadece metrobüs hattını kullanan vatandaşların yanı sıra kendi araçlarıyla yola çıkanlar da yolda kaldı.

    Arıza sonrası köprüde ve köprün giriş ve çıkışlarında trafik sıkıştı.Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına da yansıdı.

    15 Temmuz Şehirler Köprüsü nde metrobüs arıza yaptı #1

    15 Temmuz Şehirler Köprüsü nde metrobüs arıza yaptı #2

    15 Temmuz Şehirler Köprüsü nde metrobüs arıza yaptı #3

    15 Temmuz Şehirler Köprüsü nde metrobüs arıza yaptı #4

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