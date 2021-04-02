15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek artırıldı

Aylık 1000'er lira şeklinde yapılan destek ödemesinin 500 lira artırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15’inci toplantısını gerçekleştirdi.

2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık 1000'er liralık destek artırıldı.

1500 TL'YE ÇIKARILDI

Desteğin 1500 TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık yaptığı toplantıda, dini bayramlarda 1000'er TL ile temmuz ayında 15 Temmuz’a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı.

TOPLAM DESTEK MİKTARI

Bu kapsamda, Nisan 2020’den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyon lirayı aşkın destek verildi.



