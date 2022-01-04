15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş-geliş ne kadar 2022? Çift yönlü tarife...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş-geliş ne kadar 2022? Çift yönlü tarife...

2022 itibarıyla köprülerde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, bugünden itibaren eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak düzenlendi. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş geliş ne kadar, kaç TL oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Boğaz Köprüleri için alınacak yeni ücretleri açıkladı. Buna göre köprülerde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, bugünden itibaren eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak düzenlendi.

Sürücüler, köprü geçişinde çift yönde de para alınıyor mu, 15 Temmuz köprü ücreti ne kadar, kaç lira gibi soruları sıklıkla araştırıyor.

Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) geçiş ücreti gidiş-geliş kaç para oldu? İşte fiyat tarifesi 2022...

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ GİDİŞ GELİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'daki boğaz köprülerinde geçiş ücretleri 2022 yılında iki yönlü olarak alınacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendi. Buna göre araç sahipleri gidiş-geliş toplam 16.50 TL ödeyecek.