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AA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.