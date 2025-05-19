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Haber Merkezi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamalar sırasında ilginç anlar ve görüntüler de ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri, Ensonhaber Whatsapp hattı ile bize ulaştı.

Okurumuzun gönderdiği videoda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, onlarca motosiklet sürücüsünün geçtiği muazzam bir kortej görünüyor. Türk bayraklarıyla donanmış sürücülere karşı yoldaki sürücüler el sallıyor.

ATATÜRK BÜSTÜ İLE KORTEJ

Ancak videonun başında, kortejin kadraja girdiği anlarda dikkat çeken bir görüntü var:

Bir sürücü, arkasına attığı Atatürk büstü ile önde gidiyor.

Kortejdeki bu ilginç görüntü, akıllara Katolik Hristiyanların ve bazı Hindu inancına sahip grupların, dini günlerinde inançların ıtemsil eden ikonalarla caddelerde geçit töreni düzenlediği görselleri akla getirdi.

Siz de ilginç videolarınızı aşağıdaki whatsapp hattımıza gönderebilirsiniz