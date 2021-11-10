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    Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu

    Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, saatler 09.05'i gösterdiği sırada tüm ülkede saygı duruşu yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.11.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 11:31
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    Dünyaya adını duyuran büyün önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü...

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı.

    Saatler Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiğinde ise Türkiye'de yaşam durdu.

    ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

    O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

    Sürücüler 09.05'te yol kenarında durarak araçlarından indi, korna çaldı.

    Temizlik işçisinden polisine, iş yerlerinde bulunan esnaftan çalışanlara kadar herkes saygı duruşuna geçti.

    İşte İstanbul'la beraber diğer şehirlerdeki o anlar...

    Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu

    Yurt genelinde hayat saat 09.05'te 1 dakikalığına durdu FOTO GALERİ

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #1

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #2

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #3

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #4

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #5

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #6

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #7

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #8

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #9

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #10

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #11

    Türkiye de saat 9 u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu #12

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