İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde arızalanan metrobüsteki yolcular, çareyi yürümekte buldu.

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirdi.

Her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE METROBÜS ARIZASI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcular ise çaresiz, köprü üzerinden yürüyerek geçmek zorunda kaldı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası VİDEO