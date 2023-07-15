15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata'ya yansıtıldı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını vatan için feda eden şehitler, fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtılarak anıldı.

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AA

Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

Şanlı demokrasi direnişi gecesi, hayatını feda eden kahramanlar sayesinde vatanın istikbal ve istikrarı korundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitler anılıyor.

Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesince organize edilen etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler etkinliği izleyerek fotoğraf çekti.