15 Temmuz şehitlerinin yakınları Erdoğan'la buluştu

En Son Haber

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi. Erdoğan'ın şehit çocuklarıyla yakından ilgilenmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Muhalefet partileri, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde şehit ailelerinin yalnız bırakıldığını savunuyordu.

ŞEHİT YAKINLARI HEM MECLSİTE HEM DE KÜLLİYEDE AĞIRLANDI

CHP, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığını iddia ederek, meclisteki törene katılmayacağını açıklamıştı.

Şehit aileleri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ağırlandı.

ERDOĞAN'IN, ŞEHİT ÇOCUKLARINA OLAN İLGİSİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan isimlerin aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, Erdoğan'ın şehit çocuklarıyla yakından ilgilenmesi ortaya duygusal görüntüler çıkardı.