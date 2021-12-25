15 Temmuz sonrası TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi.

OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

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