15 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 61 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİN 304

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 61 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 560 bin 60 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 19 milyon 104 bin 997 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 61 milyon 125 bin 726 oldu.

2 İL DAHA KIRMIZIDAN TURUNCUYA GEÇTİ

Aşı haritasında Hakkari'den sonra aşılamada yüzde 55 oranını aşarak, Gaziantep ve Konya da kırmızıdan turuncu kategoriye geçti.

Haritada yüzde 75 oranını aşan mavi renge sahip iller ise, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Muğla.