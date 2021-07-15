Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klibi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminde şehit olanların anısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından video hazırlandı.

Klibi televizyonda izleyen 5 yaşındaki Erzurumlu Göktuğ Eğilmez duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Televizyon karşısında gözyaşlarına boğulan küçük çocuk sosyal medyada ilgi gördü.

‘Gözünü kırpmadan bile bile şehit olmayı bilmişler’ diyerek ağlamaya başlayan minik Eğilmez izleyenleri de duygulandırdı.

15 Temmuz videosunu izleyen küçük Göktuğ'un duygusal anları VİDEO

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