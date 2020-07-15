15 Temmuz'da askerin yolunu kapatan kepçe operatörü

Denizli'de, 15 Temmuz günü Ankara'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolu iş makinesiyle kazan kepçe operatörü Ali Koç, hain gecede yaşadıklarını anlattı.

Denizli'nin Çardak İlçe Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Ali Koç (48) ve arkadaşları, 15 Temmuz'da, FETÖ darbe girişimi sırasında Denizli'den Ankara'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolu iş makinesiyle kazarak geçişe izin vermemişti.

Koç, o gece nizamiye çıkışını nasıl kapattıklarını, darbeci askerlere nasıl direndiklerini anlattı.

"AÇMAZSANIZ KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİZ"

15 Temmuz akşamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine abdestini alıp ailesiyle helalleşerek sokağa çıktığını söyleyen Koç, Denizli'deki askerlerin Ankara'ya gitmek için havalimanına doğru geldiklerini duyduğunu dile getirerek "Belediyeden kepçeyi alıp nizamiye kısmının girişine geldik. Arkadaşlarımızın da gayretiyle burayı kapattık. Burayı kazdık ve gerekli tedbirlerimizi aldık. Yanımıza gelen askerler 'Burayı açmazsanız kan gölüne çeviririz' diye konuştular. Biz de 'zaten biz ölmeye geldik.' dedik. Çardak halkı o gece kahramanlık gösterdi. Cenab-ı Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin, bu millete bir daha böyle şeyler göstermesin." ifadelerini kullandı.

O GECEYE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Koç, 15 Temmuz gecesi her şeyi göze olarak yola çıktıklarını belirtti.

Öte yandan 15 Temmuz gecesi Denizli'den Ankara'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolun iş makinesi ile kazılma anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, iş makinesi ile Çardak Hava Meydan Komutanlığının yolunun kazılma anı yer alıyor.

"ÇARDAK HALKI OLARAK DARBENİN KARŞISINDAYIZ"

Kayıtta ayrıca iş makinesi operatörü Ali Koç'un, "Biz Çardak halkı olarak darbenin karşısındayız. Buradan hiç kimseyi geçirmiyoruz. Cenab-ı Allah bu darbecilere fırsat vermeyecek, bu milleti rezil ve zelil etmeyecek. Bu iş olmayacak. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri muzaffer kılacak. Onlara fırsat vermeyecek. Allah'ın izniyle Çardak'ta askerin önünü kapattık. Canımızı vereceğiz, geçit vermeyeceğiz." şeklinde konuşması yer aldı.