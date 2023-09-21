15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na işgal girişiminde bulundu! FETÖ'cü Cihan Sarı yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Atatürk Havalimanı’na işgal girişiminde bulunan ve müebbet hapis cezası alan mensubu firari hükümlü sözleşmeli er Cihan Sarı gözaltına alındı.

AA

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu zamana kadar örgütün birçok yapılanmasına ağır darbeler vuruldu.

Balıkesir'de FETÖ hareketliliği

Son olarak bir hareketlilik de Balıkesir'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunan şüphelilerin izini sürdü.

Burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet hapse mahkum edilen firari hükümlü sözleşmeli er Cihan Sarı'nın, Kepsut'ta olduğu bilgisine ulaşıldı.

Böylelikle ekipler yeni bir operasyon için harekete geçti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Destek Kıtaları Komutanı Darbe Koordinatörü ve havalimanı işgalcisi olan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Albay Yusuf Özdemir koordinesinde Atatürk Havalimanını ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması içinde yer aldığı da tespit edilen Sarı'nın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Terörist yakalandı

Sarı'nın içinde bulunduğu araca operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı.

Cihan Sarı'nın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)