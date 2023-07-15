15 Temmuz'da babasıyla meydanlara indi: Asker kılığına bürünmüş kişilere pirim verilmemeli FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde babası şehit, kendisi de gazi olan Ömer Faruk Kapaklı, babasının kabrini ziyaret etti.

AA

Fetullahçı teröristlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi destansı bir mücadele verildi.

O gece devletin çok sayıdaki kurumuna sızan hainlerin namlularını Türk milletine tutması karşılıksız kalmadı.

Gencinden yaşlısında yüzlerce vatandaşlar meydanlara inerek canını ortaya koydu.

Kanlı darbe girişiminde 252 canımızı şehit verdik.

O günden geriye ise kahramanların hikayeleri kaldı.

Kendisi gazi, babası şehit...

15 Temmuz gecesi babası Akif Kapaklı ile darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan vatandaşlar arasında yer alan Ömer Faruk Kapaklı, direniş sırasında şehit olan babasının Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kabrini her yıl 15 Temmuz'da ziyaret ediyor.

Babası şehit, kendisi gazi olan Ömer Faruk Kapaklı, bu yıl da babasının kabrini ziyaret etti.

Kapaklı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden haberdar olunca babasıyla Etimesgut Meydanı'na çıktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldiklerini söyledi.

"Sürekli babama kelime-i şehadet getirmesi telkininde bulundum"

Helikopterden açılan ateşle yaralanan babasını özel bir araçla hastaneye götürdüğünü belirten Kapaklı, şu ifadeleri kullandı:

Babamın arabada bilinci açıktı. Sürekli diyalog halindeydik. 'Benden herkese selam söyle oğlum, sakın isyan etme. Benim hakkım herkese helal olsun. Sen de benim adıma herkesten helallik iste.' dedi. O anın şokuyla ne yapacağımı bilemediğim için babamın sözünü kestim. Sürekli babama kelime-i şehadet getirmesi telkininde bulundum. Ben getirdikçe rahmetli babam da getirdi.

"Şehadet bana nasip olmadı"

Hastanede babasının ameliyattan çıkmasını beklerken kendisinin de yaralandığını doktorların fark ettiğini dile getiren Kapaklı, sözlerine şöyle devam etti:

Yaralandığımı görünce beni de ameliyata aldılar. Ameliyattan ben çıktım, babam çıkamadı maalesef. Hastane odasında gözümü açtığımda babamın şehadet haberini aldım. Bana nasip olmadı şehadet. Babam daha iyi bir insanmış ki ona nasip oldu şehitlik.

"Asker kılığına bürünmüş kişilere pirim verilmemeli"

Darbe girişimi gecesinin asla unutulmaması gereken bir gün olduğunun altını çizen Kapaklı: